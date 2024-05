Brasil vence a Holanda na Liga das Nações e mantém 100% de aproveitamento

A Seleção Brasileira de vôlei feminino entrou em quadra nesta quinta-feira (30) contra a Holanda pela Liga das Nações. As brasileiras venceram as holandesas e seguem com 100% de aproveitamento.

A seleção brasileira chegou a levar um susto ao ser dominada no segundo set, mas retomou o controle da partida. O triunfo veio com placar de 3 sets a 1. A brasileira Ana Cristina terminou como a maior pontuadora do duelo, com 19 pontos, sendo 17 deles de ataque.

Com a sexta vitória, o Brasil assume o 1º lugar da Liga das Nações, com 17 pontos. Para confirmar a liderança a seleção precisa torcer contra a Polônia, que também tem 100% de aproveitamento e vai enfrentar a Coreia do Sul, às 13h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

