Brasil vence a Itália e garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia

A Seleção Brasileira de futebol de areia garantiu, neste domingo (4), a sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, ao vencer a Itália por 2 a 1, na cidade de Vitória, em Seychelles, no leste da África.

O duelo foi válido pela segunda rodada do grupo D e marcou a reedição da final do último Mundial, vencida pelo Brasil por 6 a 4.

Em mais uma atuação segura, o Brasil contou com o brilho de Mauricinho, autor dos dois gols da vitória, além da sólida performance do goleiro Bobô, que fez importantes defesas e ajudou a manter a vantagem brasileira no placar. O gol italiano foi marcado por Fazzini.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Marco Octavio chegou aos seis pontos e já está garantida na próxima fase da competição.

Ainda assim, a Seleção volta a campo na próxima terça-feira (6), às 11h (horário de Mato Grosso do Sul), para enfrentar Omã, na última rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv.

