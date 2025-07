Brasil vence Alemanha na Liga das Nações e fecha fase preliminar invicto

Com a classificação garantida e a liderança assegurada na fase preliminar da Liga das Nações masculina de Vôlei, o técnico Bernardinho optou por poupar os titulares na última rodada, mas a Seleção Brasileira manteve a invencibilidade na competição.

Na madrugada deste domingo (20), em Chiba, no Japão, o Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/23, 25/20 e 25/21, e chegou à 11ª vitória consecutiva no torneio.



Mesmo com uma formação alternativa e visível falta de entrosamento em alguns momentos da partida, os atletas brasileiros mostraram garra e conseguiram virar o jogo após perderem o primeiro set.

O destaque da partida foi o jovem ponteiro Arthur Bento, que brilhou com 20 pontos e terminou como o maior pontuador do confronto.

Com o resultado, o Brasil somou 32 pontos e terminou a fase preliminar de forma isolada na liderança.

A equipe já havia assegurado a classificação para a fase final duas rodadas antes do fim da etapa classificatória.



Agora, a seleção brasileira volta à quadra no dia 30 de julho, às 7h (horário dé Mato Grosso do Sul), quando enfrentará a China pelas quartas de final da Liga das Nações.

