Brasil vence Eslovênia por 3 sets a 0 pela quarta rodada da VNL

Após dois jogos com decisão no tie-break, a seleção masculina do Brasil levou os três sets contra a Eslovênia na manhã deste domingo (15), em seu quarto jogo pela Liga das Nações de Vôlei (VNL)



As parciais foram de 25/19, 29/27 e 25/19. Com três vitórias (uma no tie-break) e uma derrota para Cuba (também no tie-break), o país encerra a primeira rodada de jogos com nove pontos em 12 possíveis na classificação geral – os oito melhores avançam à fase final.



Os eslovenos são o terceiro colocado no ranking internacional, o país conquistou quatro pódios nas últimas cinco edições do Europeu de Vôlei, foi semifinalista da Liga das Nações em 2024 e quarto colocado no Mundial de 2022 (quando perdeu o bronze para o Brasil).



Agora, a equipe masculina retorna apenas no dia 25 de junho para a segunda semana da competição – o país jogará em Chicago, nos Estados Unidos, e enfrentará o Canadá no primeiro jogo às 18h no fuso horário de Brasília.

