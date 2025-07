Brasil vira contra a China e disputará a semifinal da VNL Masculino

Apesar do susto no primeiro set, o Brasil, que se classificou para a fase mata-mata da Ligas das Nações de Vôlei (VNL) em primeiro lugar na tabela, virou sobre a China, vice-lanterna em disputa na manhã desta quarta-feira (30).



A seleção asiática garantiu vaga na segunda fase por ser país sede da competição, mas não se classificou entre os oito primeiros que seguiram para as quartas de final.



Um duelo anterior do Brasil com a China já tinha ditado as regras, e novamente a seleção verde e amarela levou a melhor com 3 sets a 1, em parciais de 31/29, 25/19, 25/16 e 25/21.

A seleção encara a Itália que venceu também nesta manhã contra Cuba. Os demais adversários serão definidos em jogos da França x Eslovênia e Japão x Polônia.

