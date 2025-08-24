Menu
Esportes

Brasil vira sobre a França e avança no Mundial Feminino de Vôlei

O próximo compromisso da equipe brasileira é contra Porto Rico, na terça-feira (26)

24 agosto 2025 - 14h48Sarah Chaves
Foto: Reprodução/Instagram  

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a França de virada no Campeonato Mundial. Depois de começar em desvantagem, perdendo os dois primeiros sets (25–21 e 25–20), o Brasil reagiu e venceu os dois sets seguintes (25–15 e 25–17) e fechou o tie-break em 15–13.


Com a vitória, o Brasil chegou a 5 pontos, garantiu a liderança do Grupo C e a classificação antecipada para as oitavas de final.


O bloqueio brasileiro foi decisivo, somando 19 pontos. Gabi (18 pontos) e Júlia Bergmann (17) se destacaram no ataque. Pela França, Helena Cazaute foi a maior pontuadora, com 20 pontos.


O próximo compromisso da equipe brasileira é contra Porto Rico, na terça-feira (26), às 9h30 (horário de Brasília).

