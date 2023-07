Brasil volta a campo amanhã para enfrentar a França na segunda rodada da Copa do Mundo

Neste sábado (29), às 6h (horário de MS), a Seleção Brasileira vai ao Estádio de Brisbane, em Brisbane, na Austrália, para enfrentar uma velha conhecida: a França, pela segunda rodada da competição.

Atualmente, o Brasil lidera o grupo F na competição, com três pontos. Na primeira rodada do Mundial, a Seleção venceu o Panamá por 4 a 0, com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto. Por outro lado, a França, quinta colocada no ranking mundial, não teve o começo esperado.

Na partida contra a Jamaica, as francesas empataram por 0 a 0 na Nova Zelândia.

Caso vença as europeias, a Canarinho pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Para isso, precisa vencer a França e torcer para o Panamá não derrotar a Jamaica no outro jogo da rodada.

Retrospecto Brasil x França

Esta é a terceira vez que as equipes se enfrentam em Copas do Mundo. A primeira vez foi em 2003, na fase de grupos, em que as seleções terminaram empatadas por 1 a 1. O último encontro entre Brasil e França foi em 2019, desta vez nas oitavas de final, onde as anfitriãs superaram a Canarinho por 2 a 1 na prorrogação.

Ao todo, as seleções se enfrentaram onze vezes em duelos oficiais e amistosos, com cinco empates e seis derrotas para a equipe brasileira. Este ano, o Brasil busca reverter esse retrospecto e conquistar a primeira vitória contra as francesas.



