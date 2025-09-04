Brasil x Chile: Seleção terá estreia de Ancelotti no Maracanã

O Brasil enfrenta o Chile pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de MS). A partida, que terá transmissão ao vivo pela Globo e SporTV, será o último jogo da Seleção Brasileira diante da torcida em 2025 e marcará a estreia de Carlo Ancelotti no Maracanã.

Na rodada anterior, a equipe venceu o Paraguai por 1 a 0. O Chile, já eliminado, é o lanterna das Eliminatórias com apenas 10 pontos em 16 jogos, e venceu apenas uma vez nas últimas quatro partidas.

Já classificado para o Mundial, o Brasil busca consolidar sua posição na tabela. Com 25 pontos, a Seleção ocupa a terceira colocação, atrás do Equador, que tem a mesma pontuação, e da líder Argentina, com 35.

Segundo apuração da CNN, a provável escalação brasileira inclui: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Alexsandro) e Douglas Santos (Caio Henrique); Casemiro e Bruno Guimarães (Lucas Paquetá); Estevão, João Pedro, Raphinha e Martinelli.

