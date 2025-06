Brasil x Polônia: Liga das Nações de Vôlei terá disputa de líderes neste domingo

Na tarde deste domingo (29), a seleção brasileira de vôlei, que está na vice-liderança da Liga das Nações de Vôlei enfrenta a Polônia, que atualmente está à frente no torneio após ter passado o Brasil em pontos.



A partida tem início às 17h (de MS) com transmissão pela Sportv.



No último jogo, o Brasil venceu a Itália no tie-break por 3 sets a 2. O confronto aconteceu em Hoffman Estates, nos Estados Unidos. As parciais foram de 25-22, 21-25, 33-31, 17-25 e 15-13.



Brasil e Polônia têm a mesma pontuação em saldo de jogos, vitórias e derrotas, mas os adversários saem a frente em pontos em razão de sets perdidos.

Ao final da fase classificatória, os oito melhores dos 18, na tabela avançam à fase final – mata-mata, a partir das quartas, na cidade de Ningbo, na China, entre 30 de julho e 3 de agosto.







