Brasileirão: Atlético-MG e Internacional se enfrentam no Mineirão neste sábado

Sarah Chaves, com informações da CNN

Com os mesmos sete pontos Atlético-MG e Internacional lutam para se distanciar do Z-4 e, ao mesmo tempo, vencer para não deixar o outro ampliar vantagem na tabela de classificação. O confronto entre mineiros e gaúchos será a partir das 21h (Horário de Brasília), no Mineirão.

O Atlético busca vencer duas vezes seguidas no Campeonato Brasileiro com a equipe comandada pelo técnico Eduardo Coudet.

A equipe vem de goleada por 4 a 0 sobre o Cuiabá, fora de casa, e enfrenta um adversário que perdeu em casa para o Athletico-PR.

O Inter, por sua vez, deverá ter o retorno do atacante Alemão, recuperado de lesão muscular. Por outro lado, o Colorado tem os desfalques de Alan Patrick, Renê e Moledo. A tendência é que o trio tenha sido poupado. Campanharo e Johnny ainda são baixas por lesão.

Ficha Técnica

Atlético x Internacional

Atlético-MG: Éverson, Mariano, Lemos, Jemerson (Nathan Silva) e Rubens; Edenilson, Patrick (Hyoran), Zaracho (Igor Gomes) e Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Mercado, Nico Hernández e Thauan Lara; Matheus Dias, Rômulo, De Pena e Mauricio, Pedro Henrique e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. VAR: Daiane Muniz

Deixe seu Comentário

Leia Também