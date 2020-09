Brasileirão deste sábado tem Flamengo, Corinthians e Santos

Flávio Veras, com informações do Terra

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (05) com três partidas envolvendo Corinthians, Flamengo e Santos.

Os jogos começam às 16h (de MS) com Flamengo x Fortaleza, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Rubro-negro é o 6º colocado, com 11 pontos, e vai embalado pela goleada sobre o Bahia por 5 a 3.

A partir das 18h tem Corinthians x Botafogo. Será o primeiro jogo do Timão na Neo Química Arena, novo nome de estádio, batizado no dia 1º de setembro, quando completou 110 anos de fundação.

A rodada termina às 20h com Ceará x Santos no estádio Castelão, em Fortaleza.

No domingo jogam Red Bull Bragantino x Palmeiras, São Paulo x Fluminense, Internacional x Bahia, Vasco x Athletico-PR, Atlético-GO x Grêmio, Sport x Goiás e Coritiba x Atlético-MG.

O Internacional é o primeiro colocado, com 16 pontos, seguido pelo São Paulo, com 13, e Atlético-MG, com 12. Vasco, Fluminense e Flamengo somam 11 pontos. Ceará e Palmeiras têm 10 pontos.

Corinthians, Fortaleza, Santos e Bahia estão com 8 pontos. Athletico-PR, Sport, Coritiba, Grêmio e Botafogo têm 7 pontos. A classificação ainda conta com Red Bull Bragantino, com 6 pontos, Atlético-GO, com 5 pontos, e Goiás, com 4 pontos.

