Brasileirão entra em pausa para Mundial de Clubes com Flamengo na liderança; confira a tabela

Após a 12ª rodada disputada nesta quinta-feira (12), o Campeonato Brasileiro 2025 entra em uma pausa de um mês por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que começa neste sábado (14).

A competição nacional só será retomada no dia 12 de julho, com o início da 13ª rodada.

Mesmo sem entrar em campo nesta rodada, o Flamengo permanece na liderança do Brasileirão, favorecido pelos tropeços dos concorrentes diretos.

O Cruzeiro empatou com o Vitória, enquanto o Red Bull Bragantino foi derrotado pelo Bahia, garantindo a manutenção do Rubro-Negro no topo da tabela durante a paralisação.

Já na parte de baixo da classificação, o destaque negativo vai para o Internacional, que perdeu para o Atlético-MG e entrou na zona de rebaixamento. O Colorado se junta a Fortaleza, Juventude e Sport, que atualmente ocupam as últimas posições do campeonato.

Situação da tabela antes da pausa:

Líder: Flamengo

Zona de rebaixamento: Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport

O Mundial de Clubes da FIFA será disputado nos Estados Unidos e marca a primeira edição do novo formato com 32 equipes.

Clique aqui e confira a tabela do Brasileirão completa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também