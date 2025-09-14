Menu
Esportes

Brasileirão Feminino: Corinthians vence Cruzeiro e conquista o hepta

Timão levou o título por 1x0, durante a partida na manhã de hoje na Neo Quimica Arena

14 setembro 2025 - 16h00Taynara Menezes, com Agência Brasil
As brabas do timão levaram o título jogando em casaAs brabas do timão levaram o título jogando em casa   (Foto: CBF)

O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 (gol da lateral Thaís Ferreira), na manhã deste domingo (14) na Neo Química Arena, em São Paulo, e conquistou o heptacampeonato da Série A1 do Campeonato Brasileiro.

Após o intervalo as Brabas do Timão assumiram o comando das ações e empilharam oportunidades. E foi ai que surgiu a oportunidade, aos quatro minutos, após cobrança de escanteio, Duda Sampaio ficou livre para bater cruzado da entrada da área.

A goleira Camila Rodrigues conseguiu fazer a defesa parcial, mas a bola sobrou para Thaís Ferreira, que teve apenas o trabalho de escorar de primeira para marcar o gol da vitória, e do título.

Esse é o sexto título consecutivo e o sétimo na história do clube paulista. Esta foi a nona final seguida de Brasileirão das Brabas do Timão.

Em todas, a equipe paulista foi mandante do jogo decisivo. Apenas na primeira, em 2017, contra o Santos, o time perdeu a partida de ida. Contando a edição deste ano, esta foi a quarta vez que elas chegaram à finalíssima em igualdade.

Em 2019, o Timão caiu nos pênaltis para a Ferroviária. Em 2020, 2022 e 2023, as Brabas venceram na volta, respectivamente, contra Avaí/Kindermann, Internacional e Guerreiras Grenás.

 

 

