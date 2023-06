Brasileirão: Jogo entre Flamengo e Grêmio vale vaga direta no G4 neste domingo

O Maracanã sedia o duelo entre Flamengo e Grêmio pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (11). Apenas um ponto separa os rivais na tabela: o Tricolor gaúcho, com 17 pontos, quer se manter na zona de classificação à Copa Libertadores, enquanto o Rubro-Negro, com 16, busca ingressar no G4 do Brasileirão.



Para o jogo desta noite, o Rubro-Negro deve ter o retorno do atacante Gabigol e do zagueiro Léo Pereira, que treinaram com o elenco na tarde de ontem (10). Ambos ficaram fora dos dois últimos jogos por conta de lesões.



O Grêmio, de Renato Gaúcho, chega após três vitórias nas últimas rodadas do Brasileiro - contra Internacional, Athletico-PR e São Paulo - e também assegurou vaga nas quartas da Copa do Brasil ao vencer o Cruzeiro fora de casa.



Entre os desfalques da equipe, estão os laterais Reinaldo (por suspensão) e Fábio (lesão). Para as posições, Renato Gaúcho pode optar por Cuiabano pela esquerda e João Pedro pela direita.



Transmissão



O embate, a partir das 18h30 (horário de Brasília), será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional. O Premiere transmite para todo o Brasil. O GE detalha a partida lance a lance.

