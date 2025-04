Brasileirão: Palmeiras recebe o Corinthian em casa no confronto deste sábado

A competição no Brasileirão terá confronto entre Corinthians e Palmeiras neste sábado (12), às 17h30 (horário de Mato Grosso do Sul) na Arena Barueri, pela terceira rodada do torneio nacional. A transmissão ocorrerá pelo Premiere em todo o Brasil.

As equipes se encaram pela primeira vez depois da final do Campeonato Paulista quando o Corinthians conquistou seu 31º título estadual sobre o Palmeiras.



O Verdão e o Alvinegro figuram com 4 pontos no ranking, no entanto o Corinthians está na segunda posição, o Palmeiras é o sétimo colocado devido aos critérios de desempate.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também