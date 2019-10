Brasileirão tem clássico paulista e "duelo dos desesperados" nesta quarta

Sete jogos abrem nesta quarta-feira (9) a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos compromissos, destaque para o clássico paulista entre Santos e Palmeiras, times que brigam na parte de cima da tabela e também o "duelo dos desesperados", Fluminense e Cruzeiro, que estão na parte de baixo.

Os duelos têm início às 18h15 (MS) com Botafogo e Goiás no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo horário, o CSA recebe o Internacional no Rei Pelé, em Maceió (AL).

Já as 19h30 (MS), o Fortaleza recebe a lanterna Chapecoense na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Às 20h, mais dois jogos. Grêmio e Ceará no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS) e Bahia e São Paulo na Fonte Nova, em Salvador (BA).

Encerrando os jogos do dia, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão e Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, às 20h30.

