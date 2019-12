Brasileirão tem última rodada, saiba o que ainda está em disputa

A última rodada do Brasileirão que acontece neste domingo (8), terá dez jogos acontecendo simultâneamente em sua 38° rodada, a partir das 16h. Com o título do Flamengo garantido, os outros times ainda jogarão por possíveis posições na Sul-Americanas e para aumentar o orçamento.

Na disputa contra o rebaixamento três dos quatro integrantes da Série B de 2020 já estão definidos. São eles, Avaí, Chapecoense e CSA. Neste domingo, Ceará e Cruzeiro brigam para não acabarem na zona vermalha.

O Cruzeiro precisa de uma vitória sobre o Palmeiras, time que enfrentará no domingo, e ainda torcer por derrota do Ceará no confronto contra o Botafogo no Rio.

Já o Ceará que joga contra o Botafogo, ambos com 38 pontos, e precisa de um empate para se manter na elite do ano que vem. Caso perca, terá que torcer pela derrota do Cruzeiro.

Sul-Americana

Na Copa Sul-Americana 2020, Fortaleza, Goiás, Bahia, Atlético-MG e Vasco já estão com vagas garantidas. E o Fluminense e o Botafogo lutam para entrar na competição.

Botafogo jogará com o Ceará, mas tem um caminho árduo pela frente, mesmo com a vitória, o "fogão" precisa torcer por um tropeço do Fluminense para ficar com a vaga. Em caso de empate, precisa que o Tricolor carioca perca o jogo contra o Corinthians, aí fica com a vaga no critério de desempate, por ter vitórias a mais.

Corinthians enfrenta o Fluminense, já com 43 pontos, precisaapenas vencer o time paulista em Itaquera para entrar na Sul-Americana. Em caso de empate ou derrota, precisa que o Botafogo seja derrotado pelo Ceará no Rio.

Confira como será o orçamento de acordo com a classificação para Libertadores

As vagas na Libertadores já estão garantidas pelo Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR e São Paulo, e na Pré-Libertadores Corinthians e Internacional.

Todos esses e os demais clubes entram na última rodada do Brasileirão pensando “apenas” em aumentar o orçamento para a temporada 2020.

Confira tabela

Essa lógica só não vale para Flamengo e São Paulo, que já têm as posições definidas na tabela (1º e 6º)

Campeão: R$ 33 milhões (Flamengo)

2º: R$ 31,35 milhões

3º: R$ 29,7 milhões

4º: R$ 28 milhões

5º: R$ 26,4 milhões

6º: R$ 24,75 milhões (São Paulo)

7º: R$ 23,1 milhões

8º: R$ 21,45 milhões

9º: R$ 19,8 milhões

10º: R$ 18,15 milhões

11º: R$ 15,5 milhões

12º: R$ 14,6 milhões

13º: R$ 13,7 milhões

14º: R$ 12,8 milhões

15º: R$ 11,9 milhões

16º: R$ 11 milhões

