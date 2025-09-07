Brasileiras conquistam bronze no Mundial de Vôlei Feminino na Tailândia

A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou neste domingo (7) sua participação no Mundial, disputado na Tailândia, com a conquista da medalha de bronze. Em uma campanha marcada por jogos equilibrados e de alto nível, o Brasil garantiu lugar no pódio e reforçou sua tradição na modalidade.
A finalíssima coroou a Itália como campeã mundial, após vitória sobre a Turquia, que ficou com a prata. O torneio reuniu as principais potências do vôlei internacional.
Para o Brasil, o bronze tem sabor especial, a equipe brasileira segue entre as melhores do mundo.
Na Liga das Nações (Volleyball Nations League) 2025, a seleção brasileira foi vice-campeã, ficando em 2º lugar, atrás da Itália.
Nas Olimpíadas de Paris 2024, a equipe conquistou a medalha de bronze, após triunfo sobre a Turquia por 3 sets a 1.