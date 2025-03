Brasileiro bate em estreia na FÃ³rmula 1 e Norris vence no GP da AustrÃ¡lia

O brasileiro Gabriel Bortoleto estreou na madrugada deste domingo (16) pela Sauber, na Fórmula 1, mas o resultado não foi o esperado. O piloto acabou saindo da pista e colidindo contra o muro da pista, deixando a prova ainda pela metade, na corrida vencida pelo britânico Lando Norris, da McLaren.

Em entrevista para a Band, Bortoleto afirmou que a corrida estava muito complicada, mas até o momento da batida, ele estava se sentindo bem e preparado para terminar a primeira prova.

“A corrida estava muito complicada. Acho que, até o momento em que eu bati, estava sendo muito boa. Eu tive alguns infortúnios ali, acho que com o pit [stop] também – um unsafe release, eu acabei levando um penalty que nos colocou atrás do safety car. Perdi muito tempo naquilo, não consegui recuperar a volta inteira quando ele me liberou, porque eu só tive uma volta para recuperar tudo", analisou.

Completaram o pódio do GP da Austrália o tetracampeão Max Vertappen, da Red Bull, que cruzou a linha de chegada em segundo lugar, e o britânico George Russel, da Mercedes, em terceiro. Já o heptacampeão Lewis Hamilton, em sua primeira corrida pela Ferrari, encerrou na 10ª posição.

A segunda corrida da temporada da F1 será no próximo domingo (23), com o GP da China.

