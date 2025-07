Brasileiro de handebol começa nesta terça-feira em Campo Grande

O Campeonato Brasileiro de Handebol, na categoria cadete para atletas de 15 e 16 anos, começa nesta terça-feira (15) em Campo Grande, com a participação de 19 seleções estaduais, incluindo Mato Grosso do Sul, nos naipes masculino e feminino.

Os sul-mato-grossenses, que estão no grupo C, estreiam às 18h30, enfrentando a seleção do Rio Grande do Sul. As partidas acontecerão em dois ginásios: Guanandizão e no Moreninho.

Já as meninas de Mato Grosso do Sul, que estão no grupo B, encaram a equipe de São Paulo, também nesta terça-feira. Na categoria feminina, participam 9 seleções.

A transmissão por imagens será pelo canal do YouTube da CBHb (Confederação Brasileira de Handebol). Os duelos sempre acontecerão no período da tarde e da noite.

Na primeira fase da competição, todas as equipes jogando entre si. Avançam para as quartas de final os três primeiros de cada grupo, os três melhores segundos colocados mais os dois melhores terceiros colocados.

