Brasileiro é novo líder mundial de surfe

Vitória Ribeiro, com informações Globo Esporte

O ranking mundial de surfe tem um novo líder brasileiro. Ítalo Ferreira bateu o sul-africano Jordy Smith, conquistou a etapa de Peniche do circuito mundial, com direito a um lindo aéreo nota 10 logo na primeira onda, e assumiu a ponta da disputa pelo título de campeão do mundo, que antes pertencia ao bicampeão mundial Gabriel Medina.

Sendo assim, Ítalo vai para a última etapa, em Pipeline, no Havaí, entre os dias 8 e 20 de dezembro, usando a lycra amarela, marca de quem está na liderança. Serão três brasileiros brigando pela taça na última disputa do circuito: Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo. Jordy Smith é o único intruso fora da Brazillian Storm.

O brasileiro entrou na final em Portugal disposto a não dar chances ao sul-africano. Logo na primeira oportunidade, fez uma aéreo sensacional arrancando uma nota 10 dos juízes. Na segunda onda, recebeu um 7.83, em mais uma manobra voadora. Jordy Smith se viu em um abismo logo de cara e em nenhum momento conseguiu encostar.

A menos de 15 minutos do fim, o brasileiro ainda ampliou a diferença com mais uma manobra sensacional, fazendo um 8.43. Com a soma indo para 18.43, Smith precisava de um milagre para conquistar a virada, que não veio.

Gabriel Medina, que liderava a corrida pela taça e tinha chance de ser campeão em Portugal, acabou eliminado nas oitavas de final para Caio Ibelli em uma decisão polêmica de interferência. Com isso, a chance de chegar ao topo caiu no colo de Filipe Toledo.

Mas Filipe não conseguiu. Acabou eliminado nas quartas-de-final por Kanoa Igarashi. Terceiro e quarto colocados do mundial, respectivamente, Jordy Smith e Ítalo Ferreira souberam aproveitar a chance dada pelos líderes e foram até a decisão. Quem conquistasse o título em Peniche, também ganharia o direito de usar a lycra amarela.

