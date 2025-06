Brasileiro em campo: Fluminense encara o Sundowns pela Copa de Clubes nesta quarta-feira

O confronto entre Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Fluminense acontece nesta quarta-feira (25), a partir das 15h (de MS) no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do jogo do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, Sportv e CazéTV.

Após derrota para o Borussia por 4 a 3, o Mamelodi Sundowns precisa vencer o Fluminense para se classificar. Caso empate, o time africano dependeria de uma derrota da Borussia para o Ulsan para conseguir a vaga na próxima fase.



Após vencer o Ulsan HD por 4 a 2, o Fluminense depende só de si para avançar às oitavas de final. Líder do Grupo F, o Flu garante a classificação com um empate - mas dependeria do resultado do Borussia para saber a colocação.

Se vencer, o Fluminense consegue a primeira colocação caso o time alemão não supere o Tricolor em saldo de gols com uma vitória sobre o Ulsan.

A arbitragem será do inglês, Anthony Taylor, com os assistentes também ingleses, Gary Beswick e Adam Nunn.

Mamelodi Sundowns - técnico: Miguel Cardoso

Escalação provável: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Keanu Cupido, Kekana e Divine Lunga; Teboho Mokoena; Themba Zwane, Marcelo Allende, Lucas Ribeiro, e Arthur Sales; Iqraam Rayners

Pendurados: Mokoena, Allende e Matthews

Fluminense- técnico: Renato Gaúcho

Provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio (Serna) e Everaldo (Cano).• Pendurados: Nonato, Martinelli e Keno

Desfalques: Otávio (tendão de Aquiles) e Soteldo (lesão muscular).





