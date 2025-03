Brasileiro entra no top 10 do ranking mundial de judô

O judoca brasileiro Michel Augusto alcançou um feito histórico ao entrar para o top 10 do ranking mundial da Federação Internacional de Judô (FIJ) na categoria até 60kg.

O atleta de 20 anos, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024, é o brasileiro mais bem colocado na divisão e se destaca como o mais jovem entre os dez primeiros colocados.

Michel, que integra a equipe do Sesi Botucatu, conquistou recentemente a medalha de bronze no Grand Prix de Judô na Áustria, em 2025, garantindo pontos valiosos para sua classificação internacional.

Além de sua participação nos Jogos Olímpicos, Michel acumulou pontos fundamentais para alcançar essa posição de destaque no ranking com a conquista do ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô em 2024, além do quinto lugar no Grand Slam de Tóquio no mesmo ano.

A lista da FIJ é atualizada semanalmente e leva em conta a pontuação dos atletas com base nos torneios internacionais disputados nos últimos dois anos. O ranking é um dos principais critérios para a classificação olímpica.

Veja os dez melhores colocados:

Ryuju Nagayama (Japão): 4720 pontos

Yung Wei Yang (Taiwan): 4637 pontos

Giorgi Sardalashvili (Geórgia): 4612 pontos

Luka Mkheidze (França): 4579 pontos

Yeldos Smetov (Cazaquistão): 4256 pontos

Francisco Garrigos (Espanha): 4157 pontos

Ayub Bliev (IJF): 4124 pontos

Taiki Nakamura (Japão): 3650 pontos

Turan Bayramov (Azerbaijão): 3353 pontos

Michel Augusto (Brasil): 3072 pontos

