Brasileiros avançam à final do individual geral no Mundial de Ginástica Artística

O Brasil garantiu dois representantes na final do individual geral masculino do Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jacarta, na Indonésia.

Após boas apresentações nas classificatórias, Caio Souza e Diogo Soares avançaram à decisão, marcada para quarta-feira (22), às 7h30 (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão ao vivo do sportv 2.

Caio Souza foi o destaque brasileiro na disputa, terminando as eliminatórias na oitava colocação, com 79,166 pontos somados nos seis aparelhos. Seu melhor desempenho foi nas argolas, em que alcançou 14,333 pontos, garantindo a última vaga para a final.

O treinador Ricardo Yokoyama destacou o trabalho de longo prazo que levou à conquista da vaga. “Argolas é um aparelho muito disputado, com notas próximas no alto nível. Trabalhamos para aumentar a nota de partida e aprimorar a execução. O Caio fez uma linda série, com saída cravada, o que fez toda a diferença para essa classificação histórica”, afirmou.

Diogo Soares, por sua vez, encerrou a fase classificatória em décimo lugar, com 78,798 pontos, conquistando sua terceira final de individual geral em Mundiais — ele também foi finalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris.

O atleta apresentou séries limpas e consistentes, com destaques para 13,866 na barra fixa, 13,666 nas barras paralelas e 13,533 no solo.

O técnico Daniel Biscalchin avaliou que o desempenho de Diogo confirma a evolução do ginasta. “A meta principal é o Mundial de 2027, que será decisivo para a classificação olímpica.

As séries ainda estão em construção, mas esse Mundial tem sido essencial para consolidar o trabalho e mostrar o potencial de crescimento”, explicou.

