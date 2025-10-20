Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Brasileiros avançam à final do individual geral no Mundial de Ginástica Artística

Caio Souza e Diogo Soares se classificaram entre os dez melhores nas eliminatórias em Jacarta

20 outubro 2025 - 16h13Carla Andréa, com ge
Caio Souza no Mundial de ginástica artísticaCaio Souza no Mundial de ginástica artística   (MeloGym/CBG)

O Brasil garantiu dois representantes na final do individual geral masculino do Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jacarta, na Indonésia.

Após boas apresentações nas classificatórias, Caio Souza e Diogo Soares avançaram à decisão, marcada para quarta-feira (22), às 7h30 (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão ao vivo do sportv 2.

Caio Souza foi o destaque brasileiro na disputa, terminando as eliminatórias na oitava colocação, com 79,166 pontos somados nos seis aparelhos. Seu melhor desempenho foi nas argolas, em que alcançou 14,333 pontos, garantindo a última vaga para a final.

O treinador Ricardo Yokoyama destacou o trabalho de longo prazo que levou à conquista da vaga. “Argolas é um aparelho muito disputado, com notas próximas no alto nível. Trabalhamos para aumentar a nota de partida e aprimorar a execução. O Caio fez uma linda série, com saída cravada, o que fez toda a diferença para essa classificação histórica”, afirmou.

Diogo Soares, por sua vez, encerrou a fase classificatória em décimo lugar, com 78,798 pontos, conquistando sua terceira final de individual geral em Mundiais — ele também foi finalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris.

O atleta apresentou séries limpas e consistentes, com destaques para 13,866 na barra fixa, 13,666 nas barras paralelas e 13,533 no solo.

O técnico Daniel Biscalchin avaliou que o desempenho de Diogo confirma a evolução do ginasta. “A meta principal é o Mundial de 2027, que será decisivo para a classificação olímpica.

As séries ainda estão em construção, mas esse Mundial tem sido essencial para consolidar o trabalho e mostrar o potencial de crescimento”, explicou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Riedel entregou troféu para a equipe do Sada Cruzeiro, campeão da Supercopa Masculina de Vôlei
Esportes
Para Riedel, sediar Supercopa de Vôlei coloca MS no roteiro de grandes eventos esportivos
Brasil garantiu mais medalhas na competição
Esportes
Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas
Líbero Alê atendeu todos os fãs e torcedores
Esportes
Alê cita carência do vôlei em algumas cidades e que 'tenta retribuir carinho'
Filipe Ferraz e toda comissão técnica do Sada Cruzeiro
Esportes
Hegemonia é fruto do trabalho e 'fazer o melhor a cada dia', diz técnico do Cruzeiro
Sada Cruzeiro conquista mais um título na história
Esportes
Hegemonia azul: Em Campo Grande, Cruzeiro supera Minas e conquista a 7° Supercopa de Vôlei
Cugno foi eleita melhor jogadora da Supercopa Feminina
Esportes
Melhor em quadra, argentina Cugno se encanta com Campo Grande: "são muito carinhosos"
Luizomar de Moura vibrou bastante com a vitória da equipe e o título conquistado
Esportes
'Saio muito feliz e espero voltar", diz Luizomar após título com Osasco em Campo Grande
Osasco conquista a Supercopa de Vôlei
Esportes
Carrasco: Osasco volta a vencer Sesi e conquista Supercopa de Vôlei em Campo Grande
Torcedores vieram em peso para jogo
Esportes
Nem chuva e 'friozinho' afastam torcedores, que lotam Guanandizão no 1° dia de Supercopa
Dani Lins aposta em jogo leve e alegre para vencer a Supercopa de Vôlei
Esportes
Experiente nas quadras, Dani Lins acredita em 'jogo solto' para vencer Supercopa na Capital

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército