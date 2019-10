Brazil Open Championship terá representantes de Taekwondo do MS

O Estado de Mato Grosso do Sul será representado na 24ª edição do Brazil Open Championship de Taekwondo e na Seletiva Nacional Aberta, competições que começam nesta sexta-feira (18) a domingo (20), no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Bueno Neto (“Chico Neto”), em Maringá, no Paraná.

Ao todo, 45 atletas, mais comissão técnica da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTkdMS), estarão na cidade paranaense. A delegação embarcou às 23 horas (horário de MS) desta quinta-feira (17.10), em ônibus cedido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O Brazil Open é considerado o maior evento da modalidade na América do Sul, além de ser reconhecido pela estrutura, organização e receptividade às delegações de diversos estados do país. A competição é homologada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd) e Federação Paranaense de Taekwondo (FPTkd). O torneio também conta como Seletiva Nacional, para atletas de faixas-pretas das categorias juvenil e adulto, ao Grand Slam de Taekwondo, evento que define a seleção brasileira da CBTkd.

O presidente da FTkdMS e integrante do programa Bolsa-Técnico da Fundesporte, Fábio Costa, explica que o Brazil Open é importante tanto para os taekwondistas iniciantes, quanto aos mais experientes, que disputam nacional e internacionalmente. “Para o pessoal que está iniciando, está numa equipe de base, é importante para começar a pegar experiência nestes eventos a nível nacional. Tem gente que já tem resultado e, inclusive, está classificada para o Grand Slam do ano que vem, com data a definir”.

Presidente da FTkdMS, Fábio Costa, e o presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda

“Os que já estão classificados ao Grand Slam, se garantirem até a terceira colocação no Brazil Open, asseguram cabeça-de-chave. Então, o evento no Paraná ajuda a melhor posicioná-los na competição que define a seleção nacional. Então, eu, como representante da FTkdMS, agradeço o apoio da Fundesporte para ir a esta competição que soma aos atletas da base até o pessoal que já desponta na modalidade”, completa Costa.

Confira abaixo AQUI a lista de atletas sul-mato-grossenses no Brazil Open

Deixe seu Comentário

Leia Também