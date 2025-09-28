Briga generalizada marca vitória de Popó sobre Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2

Na noite deste sábado (27), o Spaten Fight Night 2, realizado em São Paulo, terminou em confusão generalizada após a luta entre os veteranos Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva.

A disputa, inicialmente marcada entre Wanderlei e Vitor Belfort — que foi substituído por Popó devido a uma lesão — acabou com a desclassificação de Silva e cenas lamentáveis envolvendo membros das equipes dos lutadores.

Durante o combate, Wanderlei Silva teve três pontos descontados por descumprir regras do boxe, incluindo a imobilização do adversário e o uso da cabeça em golpes — o que culminou em sua desclassificação.

Logo após o anúncio oficial da vitória de Popó, integrantes das duas equipes invadiram o ringue e iniciaram uma briga, rapidamente contida pelos seguranças do evento.

Pouco depois, Popó se pronunciou nas redes sociais, pedindo desculpas ao público pelo episódio e relatando ter sido agredido por Fabrício Werdum, treinador de Wanderlei.

"O treinador dele foi para cima de mim e me deu um soco, machucou muito", afirmou o ex-campeão mundial de boxe. Popó ainda acusou Werdum de agir com covardia: "Você que veio para cima de mim, querendo me bater. Mas Deus sabe o que faz".

Popó também direcionou palavras ao próprio Wanderlei Silva, dizendo que o confronto entre eles deveria ter ficado restrito ao ringue. "Wand, foi entre eu e você... Mas infelizmente o Werdum, covardemente, invadiu o ringue com seu filho para cima de todo mundo", desabafou.

O evento, que prometia um grande espetáculo com ícones das lutas brasileiras, acabou manchado por cenas de violência e desrespeito às regras esportivas.

Até o momento, os organizadores do Spaten Fight Night 2 não se pronunciaram oficialmente sobre as consequências da confusão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também