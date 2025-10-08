Menu
Esportes

Bruninho Samudio brilha e Brasil conquista Liga Evolução Sub-15

Goleiro do Botafogo, filho de Eliza Samudio, defendeu pênalti e garantiu título inédito no novo formato da competição

08 outubro 2025 - 13h52Carla Andréa, com ge
Brasil é campeão da Liga Evolução sub-15, o Sul-Americano da categoriaBrasil é campeão da Liga Evolução sub-15, o Sul-Americano da categoria   (Divulgação/Conmebol)

O Brasil conquistou o título da Liga Evolução Sub-15, torneio equivalente ao Campeonato Sul-Americano da categoria, ao vencer a Argentina nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.

A final foi disputada em Assunção, no Paraguai, e teve como um dos grandes destaques o goleiro Bruninho Samudio, do Botafogo.

Durante o tempo regulamentar, Bruninho fez duas defesas decisivas: uma em chute de Bruno Cabral, quando o Brasil ainda vencia por 1 a 0, e outra em cabeceio perigoso no canto esquerdo.

Nas penalidades, o goleiro brilhou novamente ao defender a cobrança de Roman González, garantindo o título para a seleção comandada por Guilherme Dalla Déa.

O Brasil abriu vantagem na decisão com gols de Allan (Vasco) e Lucas Lopes (Corinthians), mas viu a Argentina reagir com dois gols de Bruno Cabral, artilheiro do torneio com 10 gols.

Na fase de grupos, a equipe brasileira terminou na liderança do Grupo Norte, com oito pontos, somando duas vitórias e dois empates. A Argentina, por sua vez, chegou à final após vencer todos os seus jogos.

Este é o sexto título da categoria para o Brasil, e o primeiro na Liga Evolução Sub-15 em seu novo formato. O país também foi campeão na versão feminina da competição.

O elenco campeão contou ainda com o lateral Henrique Lemos, do Cruzeiro, filho do jogador Fagner, além de atletas de clubes como Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense e Grêmio.

Trajetória de Bruninho Samudio

Nascido em 2010, Bruninho é filho da modelo Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da mãe.

Criado desde a infância pela avó materna, Sônia Moura, em Campo Grande, o jovem iniciou a carreira no futsal aos 9 anos.

Aos 12, foi descoberto por observadores do Athletico Paranaense, onde passou por um período nas categorias de base. Em julho de 2024, após ser desligado do clube por questões comportamentais, foi contratado pelo Botafogo, que lhe oferece salário, moradia, acompanhamento multidisciplinar e bolsa de estudos em escola particular.

