Bruninho Samudio brilha e Brasil conquista Liga Evolução Sub-15

O Brasil conquistou o título da Liga Evolução Sub-15, torneio equivalente ao Campeonato Sul-Americano da categoria, ao vencer a Argentina nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.

A final foi disputada em Assunção, no Paraguai, e teve como um dos grandes destaques o goleiro Bruninho Samudio, do Botafogo.

Durante o tempo regulamentar, Bruninho fez duas defesas decisivas: uma em chute de Bruno Cabral, quando o Brasil ainda vencia por 1 a 0, e outra em cabeceio perigoso no canto esquerdo.

Nas penalidades, o goleiro brilhou novamente ao defender a cobrança de Roman González, garantindo o título para a seleção comandada por Guilherme Dalla Déa.

O Brasil abriu vantagem na decisão com gols de Allan (Vasco) e Lucas Lopes (Corinthians), mas viu a Argentina reagir com dois gols de Bruno Cabral, artilheiro do torneio com 10 gols.

Na fase de grupos, a equipe brasileira terminou na liderança do Grupo Norte, com oito pontos, somando duas vitórias e dois empates. A Argentina, por sua vez, chegou à final após vencer todos os seus jogos.

Este é o sexto título da categoria para o Brasil, e o primeiro na Liga Evolução Sub-15 em seu novo formato. O país também foi campeão na versão feminina da competição.

O elenco campeão contou ainda com o lateral Henrique Lemos, do Cruzeiro, filho do jogador Fagner, além de atletas de clubes como Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense e Grêmio.

Trajetória de Bruninho Samudio

Nascido em 2010, Bruninho é filho da modelo Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da mãe.

Criado desde a infância pela avó materna, Sônia Moura, em Campo Grande, o jovem iniciou a carreira no futsal aos 9 anos.

Aos 12, foi descoberto por observadores do Athletico Paranaense, onde passou por um período nas categorias de base. Em julho de 2024, após ser desligado do clube por questões comportamentais, foi contratado pelo Botafogo, que lhe oferece salário, moradia, acompanhamento multidisciplinar e bolsa de estudos em escola particular.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também