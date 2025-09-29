CAIRA/Funesp conquista Campeonato de Futebol PC em Campo Grande

A Praça Belmar Fidalgo, em Campo Grande, foi palco do Campeonato Estadual de Futebol PC (Paralisia Cerebral), realizado entre os dias 25 e 28 de setembro.

A competição reuniu quatro equipes — Ativa MS, ADD, CAIRA/Funesp e CEMDEF — e destacou o talento, a inclusão e a superação dos atletas do paradesporto.

Com chancela da Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE) e apoio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o torneio integrou o calendário oficial da modalidade no país.

O título ficou com o CAIRA/Funesp, que confirmou o favoritismo e sagrou-se campeão sul-mato-grossense de 2025. O vice-campeonato foi do Camarões, e o CEMDEF garantiu a terceira colocação.

A conquista estadual soma-se a uma temporada de êxitos. Em maio, o CAIRA/Funesp já havia vencido o pentacampeonato brasileiro, superando o Vasco da Gama na final nacional, consolidando quase quatro décadas de trajetória no paradesporto.

Para a coordenadora do Programa Futuro Paralímpico da Funesp, Iara Helena Yule, o torneio fortalece a modalidade no Estado. "A realização do Campeonato vem para consolidar o Futebol PC, atrair novos participantes e motivar os clubes. O resultado confirma a dedicação e o empenho dos atletas e da comissão técnica", afirmou.

