Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

CAIRA/Funesp conquista Campeonato de Futebol PC em Campo Grande

Torneio reuniu esporte, inclusão e cidadania na Praça Belmar Fidalgo

29 setembro 2025 - 17h10Carla Andréa

A Praça Belmar Fidalgo, em Campo Grande, foi palco do Campeonato Estadual de Futebol PC (Paralisia Cerebral), realizado entre os dias 25 e 28 de setembro.

A competição reuniu quatro equipes — Ativa MS, ADD, CAIRA/Funesp e CEMDEF — e destacou o talento, a inclusão e a superação dos atletas do paradesporto.

Com chancela da Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE) e apoio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o torneio integrou o calendário oficial da modalidade no país.

O título ficou com o CAIRA/Funesp, que confirmou o favoritismo e sagrou-se campeão sul-mato-grossense de 2025. O vice-campeonato foi do Camarões, e o CEMDEF garantiu a terceira colocação.

A conquista estadual soma-se a uma temporada de êxitos. Em maio, o CAIRA/Funesp já havia vencido o pentacampeonato brasileiro, superando o Vasco da Gama na final nacional, consolidando quase quatro décadas de trajetória no paradesporto.

Para a coordenadora do Programa Futuro Paralímpico da Funesp, Iara Helena Yule, o torneio fortalece a modalidade no Estado. "A realização do Campeonato vem para consolidar o Futebol PC, atrair novos participantes e motivar os clubes. O resultado confirma a dedicação e o empenho dos atletas e da comissão técnica", afirmou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Electronic Arts é adquirida por quase R$ 300 milhões
Esportes
Fundo da Arábia Saudita compra empresa de jogos por quase R$ 300 bilhões
Foto: Divulgação
Esportes
Reunião de alinhamento prepara quase 1.000 trabalhadores da Corrida do Pantanal
Briga generalizada marca vitória de Popó sobre Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2
Esportes
Briga generalizada marca vitória de Popó sobre Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2
Supercopa de Vôlei retorna para Campo Grande em outubro
Esportes
SORTEIO - Você nos jogos da Supercopa de Vôlei em Campo Grande
Flamengo nega rumores sobre festa de jogadores em Buenos Aires após vitória na Libertadores
Esportes
Flamengo nega rumores sobre festa de jogadores em Buenos Aires após vitória na Libertadores
Semifinais da Copa Sul-Americana têm datas e horários definidos; confira
Esportes
Semifinais da Copa Sul-Americana têm datas e horários definidos; confira
MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6&ordm; lugar no ranking
Esportes
MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6º lugar no ranking
Estádio Arthur Marinho em Corumbá será uma das sedes
Esportes
Campeonato Estadual Feminino é adiado por falta de repasse financeiro; veja as novas datas
Estádio das Moreninhas no Parque Jacques da Luz em Campo Grande
Esportes
Série B do Estadual define posições no fim do primeiro turno neste fim de semana
Yeltsin Jacques é vice-campeão nos 5000m da classe T11 do Mundial Paralímpico de Atletismo
Esportes
Yeltsin Jacques conquista primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração