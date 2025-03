Caiu! Dorival Jr. é demitido e CBF busca novo treinador para Seleção Brasileira

Dorival Júnior não é mais técnico da Seleção Brasileira. Após um ano no comando e 16 partidas disputadas, o treinador foi demitido nesta sexta-feira (28) pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, em reunião realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Além do treinador, também deixam a comissão técnica os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, bem como o preparador físico Celso Resende.

Em nota oficial, a CBF agradeceu a Dorival pelo trabalho realizado e desejou sucesso em sua carreira. O diretor de seleções, Rodrigo Caetano, o coordenador técnico Juan e o gerente de seleções, Cícero Souza, seguem em seus cargos na entidade.

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto", diz o comunicado.

Em pronunciamento, Ednaldo Rodrigues afirmou que a busca por um novo treinador será iniciada imediatamente e negou que houvesse qualquer negociação anterior com outros nomes.

A pressão sobre Dorival já vinha desde o ano passado, devido às atuações irregulares da equipe, mas a situação se agravou após a goleada por 4 a 1 sofrida diante da Argentina, na última terça-feira (26).

Em 16 jogos sob seu comando, o Brasil conquistou sete vitórias, sete empates e sofreu duas derrotas, com um aproveitamento de 58,3% e saldo de 25 gols marcados e 17 sofridos.

Com a demissão, a Seleção Brasileira terá seu quarto treinador neste ciclo de Copa do Mundo. Após a saída de Tite, o Brasil teve Ramon Menezes e Fernando Diniz como interinos em 2023, antes da chegada de Dorival, em janeiro de 2024.

O nome mais cotado para assumir o cargo é o do português Jorge Jesus. Inicialmente, a CBF tentou a contratação de Carlo Ancelotti, mas a falta de disponibilidade do italiano antes do Mundial de Clubes, previsto para ocorrer entre junho e julho, dificultou as negociações.

Os próximos compromissos da Seleção Brasileira serão em junho, contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

