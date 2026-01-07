Menu
Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar

Eles estreiam a partir das 11h30 na chave de simples do WTT de Doha

07 janeiro 2026 - 17h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Atletas voltam ao cenário mundialAtletas voltam ao cenário mundial   (Divulgação/CBTM)

A temporada 2026 do circuito mundial de tênis começa nesta quinta-feira (8) para os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi. Eles estreiam na chave de simples do WTT Champions Doha 2026, que reune os 64 melhores atletas do mundo (masculino e feminino). Número 3 do mundo, Calderano terá pela frente o alemão Dimitrij Ovtcharov, atual vice-campeão olímpico e 29º no ranking mundial.

O início do embate está previsto para às 11h30 (horário de Brasília), no Lusail Sports Arena, na capital do Catar. Na sequência, às 12h05, Takahashi (19ª no ranking) estreará contra a chinesa Chen Yi, oitava melhor do mundo.

Calderano busca um título inédito na competição, que contará com nove dos 10 mesatenistas mais bem colocados da atualidade, como o chinês Lin Shidong (2°), o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o sueco Truls Moregard (5º). O carioca de 29 anos inicia 2026 após uma temporada histórica no ano passado. Em abril, o brasileiro subiu da quinta para a terceira posição no ranking, após conquistar a Copa do Mundo em Macau, na China, país com mais estrelas na modalidade.

Um mês depois, ele foi vice-campeão mundial em Doha – até então, somente asiáticos e europeus haviam chegado à final.

O WTT Champions vai até o próximo domingo (11), apenas com disputas de simples. Os jogos são eliminatórios, em melhor de cinco sets até as oitavas de final. A partir das quartas, as disputas serão decididas em melhor de sete parciais.

