Calderano é eliminado por Lebrun na estreia de simples do WTT Finals

Número 3 do mundo, o carioca Hugo Calderano está fora da disputa de simples do WTT Finals, competição que reúne os 16 melhores mesatenistas da temporada 2025, em Hong Kong (China). O brasileiro lutou, mas perdeu de virada a estreia para um velho conhecido: o francês Félix Lebrun, que já o derrotara na disputa do bronze olímpico nos Jogos de Paris. Nesta quinta-feira (11) Lebrun superou o carioca por 4 sets a 2, com parciais de 11/5, 10/12, 6/11, 11/8, 8/11 e 7/11.

Calderano começou bem, liderando o primeiro set e chegou a abrir 6 a 1 de vantagem na segunda parcial. A partir daí, Lebrun emplacou pontos seguidos até o empate em 7 a 7. O embate seguiu parelho, mas o francês levou a melhor por 12/10. No terceiro set, o francês voltou a sobressair na metade final: fechou em 11/6 e virou o placar para 2 a 1.

Na quarta parcial, Calderano foi mais assertivo: abriu 8 a 5 e seguiu na dianteira até fechar em 11/6, empatando novamente a partida. Embora equilibrados, os dois últimos sets terminaram com predomínio do francês – 11/8 e 11/7 –, que cravou a vitória de virada por 4 a 2.

Dupla Calderashi vence a primeira

Antes da estreia no torneio de simples, o carioca venceu a segunda rodada da disputa de duplas mistas ao lado da paulista Bruna Takahashi. Após revés no jogo de estreia, a parceria “Calderashi” – apelido dado pela torcida brasileira – venceu na madrugada de hoje os espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao por 3 sets a 1 (11/7, 11/3, 7/11 e 11/8).

A dupla Amarelinha, número 6 do mundo, faz jogo decisivo pela classificação às semifinais às 7h25 (horário de Brasília) desta sexta (12). Calderano e Takahashi terão pela frente os japoneses Harimoto Miwa e Matsushima Sora, que ocupam o quarto lugar no ranking mundial. Ambas as duplas somam uma vitória e uma derrota no torneio.

