Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Esportes

Calderano é eliminado por Lebrun na estreia de simples do WTT Finals

Francês é o mesmo que superou o carioca na luta pelo bronze em Paris

11 dezembro 2025 - 16h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasileiro foi eliminadoBrasileiro foi eliminado   (WTT/Divulgação)

Número 3 do mundo, o carioca Hugo Calderano está fora da disputa de simples do WTT Finals, competição que reúne os 16 melhores mesatenistas da temporada 2025, em Hong Kong (China). O brasileiro lutou, mas perdeu de virada a estreia para um velho conhecido: o francês Félix Lebrun, que já o derrotara na disputa do bronze olímpico nos Jogos de Paris. Nesta quinta-feira (11) Lebrun superou o carioca por 4 sets a 2, com parciais de 11/5, 10/12, 6/11, 11/8, 8/11 e 7/11.

Calderano começou bem, liderando o primeiro set e chegou a abrir 6 a 1 de vantagem na segunda parcial. A partir daí, Lebrun emplacou pontos seguidos até o empate em 7 a 7. O embate seguiu parelho, mas o francês levou a melhor por 12/10. No terceiro set, o francês voltou a sobressair na metade final: fechou em 11/6 e virou o placar para 2 a 1.

Na quarta parcial, Calderano foi mais assertivo: abriu 8 a 5 e seguiu na dianteira até fechar em 11/6, empatando novamente a partida. Embora equilibrados, os dois últimos sets terminaram com predomínio do francês – 11/8 e 11/7 –, que cravou a vitória de virada por 4 a 2.

Dupla Calderashi vence a primeira

Antes da estreia no torneio de simples, o carioca venceu a segunda rodada da disputa de duplas mistas ao lado da paulista Bruna Takahashi.  Após revés no jogo de estreia, a parceria “Calderashi” – apelido dado pela torcida brasileira – venceu na madrugada de hoje os espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao por 3 sets a 1 (11/7, 11/3, 7/11 e 11/8).  

A dupla Amarelinha, número 6 do mundo, faz jogo decisivo pela classificação às semifinais às 7h25 (horário de Brasília) desta sexta (12). Calderano e Takahashi terão pela frente os japoneses Harimoto Miwa e Matsushima Sora, que ocupam o quarto lugar no ranking mundial. Ambas as duplas somam uma vitória e uma derrota no torneio. 

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A Copa do Brasil de 2026 terá início na semana do dia 18 de fevereiro
Esportes
Copa do Brasil terá duas vagas para a Libertadores a partir de 2026
Foto: Arquivo Fifa
Esportes
Fifa abre nova fase de venda de ingressos para a Copa de 2026
Arrascaeta fez dois gols
Esportes
Flamengo vence Cruz Azul e avança para semifinal do Intercontinental
Tenista se manifestou contratria ao jogos entre atletas e atletas trans
Esportes
Sabalenka diz não ser justo que mulheres enfrentem atletas trans
FC Pantanal conquistou o título da temporada
Esportes
Com goleada de 29 a 0, FC Pantanal fatura Sul-Mato-Grossense Feminino
Operário conquistou mais um título na temporada
Esportes
Com gol de Cristiano Ronaldo, Operário conquista Sul-Mato-Grossense Sub-17
Brasil é campeão mundial de Futsal Feminino
Esportes
Brasil é campeão mundial de Futsal Feminino
Breno atuou na última temporada pelo Maracaju AC
Esportes
Vivendo os dois extremos, goleiro não esconde que futebol de MS 'precisa evoluir'
A BNPB alertou que o total de vítimas pode aumentar, já que socorristas ainda enfrentam dificuldades para acessar comunidades
Internacional
Tragédia em Sumatra já deixa mais de 900 mortos após enchentes e deslizamentos
Partida acontece no estádio MetLife, às 19h (horário de Brasília)
Esportes
Brasil abre Copa do Mundo contra Marrocos no dia 13 de junho

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica