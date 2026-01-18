Menu
Calderano fica com bronze em Doha após derrota para jovem chinês

Brasileiro é superado por 3 a 2 e não vai à final

18 janeiro 2026 - 17h14Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Hugo foi derrotado na semifinalHugo foi derrotado na semifinal   (Abelardo Mendes Jr./Calderano TM)

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano fechou neste domingo (18) a participação no WTT Star Contender de Doha, no Catar, conquistando a medalha de bronze.

O atleta, número três do ranking mundial, foi derrotado na semifinal pelo chinês Wen Ruibo, de apenas 19 anos, na manhã deste domingo (horário de Brasília).

Com o placar final de 3 sets a 2 (9/11, 11/8, 9/11, 11/9 e 9/11), o asiático segue à final do torneio, e Calderano se garantiu no pódio.

O Star Contender de Doha 2026 foi a segunda competição disputada por Calderano neste ano. Na semana passada, ele caiu na estreia do WTT Champions de Doha, que também foi realizado na Lusail Sports Arena, diante do alemão Dimitrij Ovtcharov.

