Calendário esportivo de 2019 tem campeonatos e eventos nacionais

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), lançou nesta quinta-feira (31) o Calendário Esportivo 2019, que terá uma programação extensa com novas oficinas, jogos e eventos esportivos nacionais.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, anunciou que a Escola Pública de Futebol ganha mais cinco novos locais, além dos 15 já existentes para meninos e meninas de 10 a 14 anos, passará a atender crianças de 5 a 9 anos com o "BabyFut". Cada oficina tem em média 25 jovens por turma e eles podem se inscrever gratuitamente no local e horário da atividade. O projeto passará a atender mais de 1.500 jovens. Os novos campos de futebol estão localizados nos bairros do Jardim Zé Pereira, Recanto dos Rouxinóis, Bonança, São Conrado e Mata do Jacinto.

O calendário, segundo o diretor-presidente, ganha a primeira edição da Copa Campo Grande de Futebol Amador, que movimentará 128 equipes masculinas e femininas. A intenção é movimentar cerca de 3 mil atletas e técnicos das sete regiões urbanas da capital. Após a final do campeonato, em agosto, começa a Super Copa dos Campeões, disputada pelos vencedores de cada região. Nesta etapa, a final será no aniversário do estado, no dia 11 de outubro.

Com eventos distribuídos em todos os meses, o calendário será reforçado pela primeira edição dos Jogos Universitários Campo-grandenses Interatléticas, com a participação da UFMS, UCDB, Uniderp, Unigran, Anhanguera e UEMS, e será disputado nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Nos eventos nacionais retornam ao Autódromo Internacional de Campo Grande a Copa Truck, Mercedes- Bens Challenge, Brasileiro de Marcas, Hb20 Motorsport, Stock Car e a Stock Light.

Rodrigo Terra ressalta as ações realizadas em 2018, quando a fundação fez mais de dois milhões de atendimentos, em 56 locais, com atividades gratuitas. “As atividades serão intensificadas este ano, fazendo com que o política pública chegue a todo o conjunto da população, principalmente, para aqueles que mais precisam”, disse.

O prefeito Marquinhos Trad também comentou as ações realizadas no ano passado e disse que Campo Grande voltou a ser destaque. “Quando a gente vai aos parques, às escolinhas públicas de futebol, vê a expectativa e a esperança de um menino em se tornar um jogador profissional. São mais de 2 mil meninos que têm a oportunidade de uniforme, de chuteira, de bola. Crianças das mais diversas comunidades”, pontuou.

O lançamento foi realizado nesta manhã no Armazém Cultural e contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, e autoridades do Legislativo municipal e estadual além de pessoas ligadas ao esporte.

