Campeão da Copa do Mundo de Clubes será decidido entre Chelsea e PSG neste domingo

O Chelsea e Paris Saint-Germain decidem neste domingo (13), o título da Copa do Mundo de Clubes 2025 em partida disputada no Estádio MetLife, em Nova Jersey, às 15h (horário de MS), com transmissão pela TV Globo, sportv, e globoplay.



O último confronto dos clubes foi em 2016 pelas oitavas de final da Champions League quando o PSG venceu por 2 a 1 em Londres.



Os dois times se enfrentaram oito vezes até hoje, todos na Liga dos Campeões. O PSG venceu três jogos, o Chelsea dois, e houve três empates.



O Chelsea está em busca do segundo título mundial. O time inglês perdeu para o Corinthians no Mundial de Clubes de 2012, por 1 a 0, e depois ganhou do Palmeiras, por 2 a 1, na edição de 2021. O Paris Saint-Germain nunca esteve em decisão por esse troféu.



Chelsea terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo D, com seis pontos, um a menos do que o Flamengo. O PSG ficou na liderança do Grupo B, apesar do empate em seis pontos com Atlético de Madrid e Botafogo.



