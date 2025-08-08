Menu
Esportes

Campeão do Centro-Oeste, Pantanal Vôlei mira vaga na Superliga B em 2026

A etapa nacional é restrita apenas aos campeões regionais e ao melhor segundo colocado do país

08 agosto 2025 - 12h52Sarah Chaves
AECGV/Pantanal VôleiAECGV/Pantanal Vôlei   (Thais Lima/Setesc)

Em uma conquista marcante, o Pantanal Vôlei, equipe formada pela Associação Esportiva Campo Grande Vôlei (AECGV), garantiu vaga na fase nacional da Superliga C masculina de vôlei. O feito veio com o título da etapa Centro-Oeste, conquistado na noite de quinta-feira (7), no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, após vitória por 3 sets a 1 sobre o Instituto Ace (GO).

Com o resultado, o time assegura sua presença na próxima fase da competição, que define o acesso à Superliga B de 2026. A vaga na etapa nacional é restrita apenas aos campeões regionais e ao melhor segundo colocado do país, tornando o feito ainda mais significativo.

A equipe sul-mato-grossense demonstrou superioridade ao longo de toda a fase regional, perdendo apenas um set em toda a campanha. Os sets foram 25/18 - 20/25 - 25/20 e 25/23.

A etapa Centro-Oeste contou com sete equipes de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Agora, na fase nacional, o Pantanal Vôlei disputará uma das quatro vagas para a Superliga B, um salto importante no cenário do vôlei brasileiro.

Samir Dali, presidente da AECGV e técnico das categorias de base femininas, destacou o empenho coletivo e os planos para o futuro:

“Nosso objetivo agora é claro: conquistar o acesso à Superliga B. Sabemos que essa nova fase exigirá mais estrutura, logística e apoio. Vamos em busca de parcerias e patrocínios para representar Mato Grosso do Sul da melhor maneira possível. A Pantanal Vôlei é uma associação sem fins lucrativos e precisa desse suporte para continuar crescendo.”

O elenco também conta com atletas experientes como o levantador Jó Maurício da Silva Neto, de 24 anos, que já atuou em grandes competições nacionais e internacionais.

A competição é organizada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), com apoio da FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

Enquanto a equipe masculina avança, no feminino a AECGV encerrou sua participação na Superliga C em Sorriso (MT) com o quinto lugar.

