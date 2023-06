Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica começa nesta quinta na Capital

O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o tradicional Guanandizão, recebe grandes nomes da ginástica rítmica a partir desta quinta-feira (29). Isso porque Campo Grande foi escolhida para sediar duas competições de peso do calendário nacional da modalidade: o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica – Individual Adulto e a Copa Brasil de Conjunto de Ginástica Rítmica – Juvenil.

Para a realização dos eventos, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), firmou termo de fomento junto à FGMS (Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul), com repasse de R$ 173,5 mil do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

De acordo com a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica), o Brasileiro Adulto contará com a participação de 141 atletas, de 53 clubes do país, representando 17 unidades federativas. Nomes de destaque da modalidade estão confirmados, como Bárbara Domingos, medalhista de bronze em etapa do Mundial, e Geovanna Santos, campeã sul-americana e atleta olímpica na Olimpíada de Tóquio-2020. O campeonato na capital sul-mato-grossense também terá a participação de Maria Eduarda Alexandre, Vitoria Guerra e Andressa Jardim.

Já a Copa Brasil na classe juvenil terá em ação 50 ginastas, de nove clubes/conjuntos, vindos de cinco estados. Com entrada gratuita, o Guanandizão estará de portas abertas para quem quiser acompanhar de perto todos os saltos, piruetas, coreografias cativantes e toda a magia proporcionada pela ginástica rítmica.

“Trazer eventos dessa grandeza é muito importante para Mato Grosso do Sul, pois nos coloca ainda mais no cenário nacional da ginástica rítmica, inspira jovens atletas e atrai público, que pode acompanhar de perto ginastas de renome”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, as competições fomentam ainda mais o desenvolvimento da modalidade no estado. “Dessa forma estamos contribuindo para o surgimento de novos talentos, além de valorizar o esporte de alto rendimento em Mato Grosso do Sul, com eventos marcantes em um espaço tão especial para os sul-mato-grossenses que é o Guanandizão”.

A programação começa nesta quinta-feira (29). Confira os horários:

Quinta-feira (29/6)

8h às 22h: adulto NII e NI (arco e bola)

Sexta-feira (30/6)

8h30 às 12h30: adulto NII e NI (maças e fita)

19h10 às 20h30: adulto elite (arco e bola)

20h40 às 20h50: premiação individual geral adulto NI

Sábado (1/7)

8h30 às 12h30: adulto NII (maças e fita)

12h40 às 12h50: premiação individual geral, adulto NI e NII

14h30 às 18h30: finais por aparelhos, adulto NI e NII

19h às 20h30: Adulto elite (maças e fita)

20h40 às 21h: premiações

Domingo (2/7)

9h30 às 10h30: conjunto juvenil cinco cordas

11h às 13h: finais por aparelho, adulto elite

13h15 às 13h30: premiações finais

As provas de quinta (29) e sexta-feira (30) serão transmitidas ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil. Já no sábado (1) e domingo (2), a TV CBG será responsável pela transmissão, levando toda a emoção diretamente para a tela dos espectadores.

