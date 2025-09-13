Campeonato Brasileiro retorna com duelo entre Fluminense e Corinthians

Após a paralisação para os compromissos da Data FIFA e as semifinais da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro retoma neste sábado (13/9) a sua 23ª rodada. Os jogos começam a partir das 16h, com destaque para o confronto entre Fluminense x Corinthians, às 21h no Maracanã.

Na zona de rebaixamento, entra em campo Fortaleza x Vitória. Na 19ª posição, o Leão do Pici recebe o Leão da Barra, em 17º lugar, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16h.

Se ganhar, a equipe baiana chega aos 25 pontos e pode abandonar o Z-4, já que Vasco (15º) e Santos (16º) também têm 22. Já os cearenses somam 15 pontos e precisam da vitória para se aproximar do Juventude, 18º colocado com 21 pontos.

Simultaneamente ao jogo entre Fortaleza e Vitória, o Grêmio recebe o Mirassol em casa em busca de uma recuperação para afastar o fantasma da zona de rebaixamento.

Às 18h30, o Palmeiras encara o Internacional no Allianz Parque, em São Paulo. A promessa do verdão é a possível estreia de Andreas Pereira, grande reforço do Palmeiras para janela de transferências do meio de ano.

