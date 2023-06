Campeonato de Kart acontece hoje na Capital

Hoje (2), acontece o Campeonato de Kart, às 19h, a Copa Jovem MS, organizada pelo Speed Kart, que irá reunir jovens em uma prova para incentivar os primeiros passos de crianças e adolescentes de Campo Grande no automobilismo do Mato Grosso do Sul.

Segundo Odair Volpe, proprietário do Speed Kart, o objetivo do evento é tentar chamar a atenção dos jovens ao esporte no Estado, que já chegou até mesmo a lançar pilotos internacionalmente.

"O intuito da Copa Jovem é incentivar novos talentos para que possamos ter no futuro pilotos como nos velhos tempos como Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello e tantos outros talentos que temos no Brasil", explicou.

Ao todo são duas categorias: de 65 kg e 85 kg. Todos os pilotos precisam bater o peso exato para a corrida, caso o piloto seja mais leve que o peso estipulado da categoria, são colocados lastros no kart para balancear e equilibrar a competição.

No total, serão 22 pilotos participando da Copa Jovem e os 5 primeiros colocados de cada categoria levarão para casa um troféu réplica do pneu da Fórmula 1.

O diretor de prova será o experiente piloto e campeão da Fórmula Chevrolet, Rafael Motta.

