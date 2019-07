Campeonato de patinação sobre rodas terá participação de brasileira pela 1ª vez

A olimpíada do esporte sobre rodas, o World Roller Games (WRG 2019), que acontecerá entre os dias 4 e 14 deste mês em Barcelona (Espanha), terá uma mulher brasileira na disputa pela primeira vez. A atleta Camila Cavalheiro, 30 anos, concorre na modalidade inline downhill, a mais rápida e radical da patinação, que pode alcançar velocidades acima de 100 quilômetros por hora (km/h).

Antes de viajar nesta terça-feira (2), Camila contou que o fato de ser a primeira mulher brasileira a participar do torneio a deixou bastante lisonjeada. "É um marco histórico para a patinação, principalmente na modalidade downhill, e estou muito feliz em poder representar o meu país", disse em entrevista a Agência Brasil.

Camila vai disputar com as melhores mulheres do mundo em uma modalidade que não tem muitas representantes do sexo feminino. Enquanto a downhill terá 20 mulheres concorrendo, na ala masculina serão 50 atletas. A World Roller Games será disputada por mais de 100 países.

A paixão de Camila pela patinação surgiu em 2013, após entrar em uma loja de artigos esportivos e assistir a um vídeo sobre o esporte. No ano seguinte, ela participou do primeiro campeonato nacional, em Curitiba, e obteve seu primeiro pódio. Ela foi primeira colocada no jump (salto em altura) e terceira no slide (técnica de freios para mostrar habilidades). No total, a atleta já participou de sete competições de freestyle slide (modalidade de derrapagem).

Natural de Maringá (PR), Camila mora atualmente na região da Penha (SP). Pelo seu elevado rendimento no esporte, ela foi convocada pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) para participar da competição internacional. Mas até que isso se tornasse realidade levou um bom tempo. A atleta teve, inclusive, que fazer uma 'vaquinha' online para conseguir viajar para Barcelona.

