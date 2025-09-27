Campeonato Estadual Feminino é adiado por falta de repasse financeiro; veja as novas datas

Previsto para começar neste sábado (27), o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino 2025 foi oficialmente adiado e terá início apenas no dia 11 de outubro.

A decisão, tomada em conjunto pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), foi motivada pela ausência de repasses financeiros necessários para a realização da competição.

A Fundesporte ainda não formalizou a parceria com a FFMS, o que impediu o repasse de R$ 268.967,00 destinados a cobrir despesas como hospedagem, arbitragem, bolas, uniformes, mídia e ambulância para os jogos.

A alteração no cronograma foi publicada na tabela detalhada da competição no dia 23 de setembro, mas não divulgada nos canais oficiais da federação.

Apesar do contratempo, a Fundesporte garantiu, em nota oficial, que a competição está confirmada e será realizada normalmente. Segundo a entidade, o adiamento de 15 dias tem como objetivo “reorganizar a estrutura das partidas e realizar ajustes internos necessários à plena execução do campeonato”.

Redução no número de equipes

A edição deste ano contará com apenas cinco equipes, número bem inferior ao da temporada passada, que teve nove clubes participantes. Estão confirmados:

Taveirópolis (Campo Grande)

Cefac/Esquerdinha (Campo Grande)

Pantanal (Campo Grande)

Corumbaense (Corumbá)

Brejão (Nioaque)

A competição será disputada em formato de pontos corridos, com jogos de turno e returno. Ao final das 10 rodadas, o time com mais pontos será o campeão e garantirá vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026, além da classificação para a Copa do Brasil Feminina.

Ausência do atual campeão e outras baixas

A principal ausência é do Operário-MS, atual tetracampeão estadual, que não participará do torneio após encerrar temporariamente o elenco feminino por dificuldades financeiras.

“O Operário não vai participar por uma questão financeira. Infelizmente, não conseguimos apoio”, explicou o presidente do clube, Nelson Antônio da Silva.

Além do Galo, também estão fora da competição: Aquidauanense, Comercial-MS, Costa Rica, São Gabriel e Seinter. Cada clube justificou a decisão com base em fatores como limitações logísticas, financeiras ou reestruturação interna.

Novo calendário

A primeira rodada está marcada para os dias 11 e 12 de outubro. A competição seguirá até 13 de dezembro, com partidas concentradas em Campo Grande, Corumbá e Nioaque. Veja os confrontos da rodada de abertura:

1ª RODADA

Taveirópolis x Brejão – Estádio Cene (Campo Grande) – 11/10 – 15h

Corumbaense x Cefac/Esquerdinha – Estádio Arthur Marinho (Corumbá) – 12/10 – 9h

Operário-MS ainda segue ativo em outras competições

Mesmo fora do estadual, o Operário-MS segue representando Mato Grosso do Sul em outras competições. Na Copa do Brasil, o time eliminou Mixto-PB e Remo-PA e enfrentará o Flamengo em jogo único no dia 6 de outubro, às 14h (MS), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Na Série A3 do Brasileirão Feminino deste ano, o clube chegou até as quartas de final, onde disputou o acesso contra o Vila Nova-GO.

