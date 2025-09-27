Menu
Menu Busca sábado, 27 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Campeonato Estadual Feminino é adiado por falta de repasse financeiro; veja as novas datas

Competição estava marcada para começar neste sábado, mas foi adiada para a segunda semana de outubro

27 setembro 2025 - 14h35Carla Andréa, com ge
Estádio Arthur Marinho em Corumbá será uma das sedes Estádio Arthur Marinho em Corumbá será uma das sedes   (Divulgação/Corumbaense)

Previsto para começar neste sábado (27), o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino 2025 foi oficialmente adiado e terá início apenas no dia 11 de outubro.

A decisão, tomada em conjunto pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), foi motivada pela ausência de repasses financeiros necessários para a realização da competição.

A Fundesporte ainda não formalizou a parceria com a FFMS, o que impediu o repasse de R$ 268.967,00 destinados a cobrir despesas como hospedagem, arbitragem, bolas, uniformes, mídia e ambulância para os jogos.

A alteração no cronograma foi publicada na tabela detalhada da competição no dia 23 de setembro, mas não divulgada nos canais oficiais da federação.

Apesar do contratempo, a Fundesporte garantiu, em nota oficial, que a competição está confirmada e será realizada normalmente. Segundo a entidade, o adiamento de 15 dias tem como objetivo “reorganizar a estrutura das partidas e realizar ajustes internos necessários à plena execução do campeonato”.

Redução no número de equipes

A edição deste ano contará com apenas cinco equipes, número bem inferior ao da temporada passada, que teve nove clubes participantes. Estão confirmados:

Taveirópolis (Campo Grande)

Cefac/Esquerdinha (Campo Grande)

Pantanal (Campo Grande)

Corumbaense (Corumbá)

Brejão (Nioaque)

A competição será disputada em formato de pontos corridos, com jogos de turno e returno. Ao final das 10 rodadas, o time com mais pontos será o campeão e garantirá vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026, além da classificação para a Copa do Brasil Feminina.

Ausência do atual campeão e outras baixas

A principal ausência é do Operário-MS, atual tetracampeão estadual, que não participará do torneio após encerrar temporariamente o elenco feminino por dificuldades financeiras.

“O Operário não vai participar por uma questão financeira. Infelizmente, não conseguimos apoio”, explicou o presidente do clube, Nelson Antônio da Silva.

Além do Galo, também estão fora da competição: Aquidauanense, Comercial-MS, Costa Rica, São Gabriel e Seinter. Cada clube justificou a decisão com base em fatores como limitações logísticas, financeiras ou reestruturação interna.

Novo calendário

A primeira rodada está marcada para os dias 11 e 12 de outubro. A competição seguirá até 13 de dezembro, com partidas concentradas em Campo Grande, Corumbá e Nioaque. Veja os confrontos da rodada de abertura:

1ª RODADA

Taveirópolis x Brejão – Estádio Cene (Campo Grande) – 11/10 – 15h

Corumbaense x Cefac/Esquerdinha – Estádio Arthur Marinho (Corumbá) – 12/10 – 9h

Operário-MS ainda segue ativo em outras competições

Mesmo fora do estadual, o Operário-MS segue representando Mato Grosso do Sul em outras competições. Na Copa do Brasil, o time eliminou Mixto-PB e Remo-PA e enfrentará o Flamengo em jogo único no dia 6 de outubro, às 14h (MS), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Na Série A3 do Brasileirão Feminino deste ano, o clube chegou até as quartas de final, onde disputou o acesso contra o Vila Nova-GO.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6&ordm; lugar no ranking
Esportes
MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6º lugar no ranking
Estádio das Moreninhas no Parque Jacques da Luz em Campo Grande
Esportes
Série B do Estadual define posições no fim do primeiro turno neste fim de semana
Yeltsin Jacques é vice-campeão nos 5000m da classe T11 do Mundial Paralímpico de Atletismo
Esportes
Yeltsin Jacques conquista primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo
Vini Jr. e Rodrygo serão os brasileiros presentes no Dérbi de Madrid
Esportes
Atlético e Real fazem primeiro clássico da temporada neste sábado; saiba onde assistir
Campo Grande recebe o Jogo das Estrelas de futsal em outubro
Esportes
Campo Grande recebe o Jogo das Estrelas de futsal em outubro
Liga Terrão 2025 define campeões das sedes neste fim de semana em MS
Esportes
Liga Terrão 2025 define campeões das sedes neste fim de semana em MS
Sandro Dias dropa megarrampa em Porto Alegre
Esportes
Skatista brasileiro quebra recorde mundial ao descer rampa de 70 metros
Membros da Federação de Automobilismo e da organizadora da Stock Car
Esportes
Autódromo de Campo Grande ganha aprovação total para receber o retorno da Stock Car
João Fonseca e Carlos Alcaraz são principais atrações do Miami Invitational
Esportes
João Fonseca enfrenta Carlos Alcaraz em jogo de exibição em Miami
Centésima edição da São Silvestre abre inscrições nesta quinta-feira
Esportes
Centésima edição da São Silvestre abre inscrições nesta quinta-feira

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas