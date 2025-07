Campeonato Estadual Sub-11 começa em setembro com formato inédito e 21 equipes

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-11 de futebol tem início marcado para o dia 20 de setembro e promete movimentar o calendário esportivo de base no estado.

Organizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o torneio contará com a participação de 21 equipes representando 10 cidades e seguirá até o dia 15 de novembro.

A competição deste ano terá um formato inédito, com o objetivo de ampliar a participação de atletas e proporcionar mais jogos às equipes.

Serão seis grupos, sendo três com quatro times e três com três times. Após a fase de grupos, os 16 melhores times avançam às oitavas de final, definidos pelo índice técnico, que leva em consideração a média de pontos em relação ao número de jogos. A partir daí, os confrontos serão decididos em sistema mata-mata.

A definição dos grupos e da tabela ocorreu nesta semana durante reunião arbitral realizada em Campo Grande. Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, a intenção é valorizar ainda mais o futebol de base no estado.

“São garotos de 9 a 11 anos, e a expectativa é que possamos promover confrontos sadios, buscando dentro de campo o desenvolvimento técnico. Queremos fazer o maior campeonato histórico desta categoria”, destacou Petrallás.

Grupos definidos

Grupo A: Ubiratan (Dourados); Instituto Aefa (Dourados); Naviraiense (Naviraí)

Grupo B: Seduc (Anastácio); Aquidauana; Brejão (Nioaque)

Grupo C: Ceart (Rio Brilhante); Águia Negra (Rio Brilhante); Dourados

Grupo D: União ABC (Campo Grande); Náutico (Campo Grande); Atlético-MS (Campo Grande); Grêmio Santo Antônio (Campo Grande)

Grupo E: Costa Rica; Ícaro (Água Clara); Flamengo-MS (Campo Grande); Operário-MS (Campo Grande)

Grupo F: Pantanal (Campo Grande); Guaicurus (Campo Grande); Cefac (Campo Grande); MS Fênix (Campo Grande)

Primeira rodada – 20 de setembro

Instituto Aefa x CE Naviraiense – 9h30 – Estádio Leda (Dourados)

Seduc x CEAB (Aquidauana) – 15h00 – Estádio Rosalda Pain (Anastácio)

Águia Negra x Dourados AC – 15h00 – Ninho da Águia (Rio Brilhante)

União ABC x Náutico FC – 8h00 – Estádio Ramão Pereira (Campo Grande)

Atlético-MS x Grêmio Santo Antônio – 8h00 – Estádio Cene (Campo Grande)

Costa Rica EC x Flamengo-MS – 15h00 – Estádio Laertão (Costa Rica)

Operário FC x Ícaro FC – 14h00 – Estádio Ramão Pereira (Campo Grande)

Pantanal x Guaicurus – 9h00 – Estádio Ramão Pereira (Campo Grande)

CEFAC x MS Fênix – 15h00 – Estádio Ramão Pereira (Campo Grande)

