Campeonato Estadual Sub-17 entra na fase eliminatória com quatro confrontos decisivos

O Campeonato Estadual de Futebol Sub-17 entrou na fase eliminatória com quatro jogos de ida.

Dos 19 clubes que iniciaram a competição, 12 seguem na briga pelo título, e os vencedores desta etapa definirão os confrontos das quartas de final, que já contam com Náutico, Operário, Douradina e Instituto Ismaily, classificados diretamente.

Em Campo Grande, o Estádio Olho do Furacão será palco do duelo entre Taveirópolis e São Gabriel. O jogo de volta acontecerá no Estádio Gramadão, e o vencedor enfrentará o Instituto Ismaily na próxima fase.

Em Rio Brilhante, o Águia Negra recebe o Pantanal no Estádio Ninho da Águia. A partida de volta será no Estádio Olho do Furacão, e o classificado medirá forças com o Douradina, que vem embalado após golear o Ubiratan.

O Naviraiense encara o Instituto Aefa no Estádio Virotão, em Naviraí. O segundo confronto será disputado no Estádio da Leda, em Dourados, e o vencedor enfrentará o Operário, um dos destaques da primeira fase.

Fechando os jogos de ida, o União enfrenta o Grêmio Santo Antônio no Estádio Buracão, em Nova Alvorada do Sul. O duelo de volta será no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, e o vencedor garantirá vaga para enfrentar o Náutico nas quartas de final.

