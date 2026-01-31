Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Campeonato sul-mato-grossense tem cinco jogos neste final de semana

Terceira rodada terá partidas no interior e na Capital

31 janeiro 2026 - 13h51Luiz Vinicius
Jogos acontecem em várias cidadesJogos acontecem em várias cidades   (@franzmendes)

A terceira rodada do Campeonato Sul-mato-grossense de futebol contará com cinco jogos neste final de semana, começando com três jogos neste sábado, dia 31, e dois durante o domingo, dia 1º.

As partidas devem acirrar a disputa por vagas na zona de classificação para próxima fase e para deixar a zona de rebaixamento.

Neste sábado, a partir das 15h30, no Estádio Douradão, Dourados AC recebe o EC Águia Negra. Às 16h, no Estádio Mário Pinto, o CR Aquidauana volta a jogar em casa e recebe o CE Naviraiense, e para fechar o dia, às 18h, no Estádio Arthur Marinho, o Corumbaense FC faz duelo contra AA Bataguassu.

Já pelo domingo, é a vez do FC Pantanal encarar o Costa Rica, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

No Estádio Saraivão, às 17h, o Ivinhema FC, ainda sem vencer, tem pela frente contra o líder Operário.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Taça da Liga dos Campeões
Esportes
Real e PSG duelam com 'velhos conhecidos' nos playoffs da Champions League
Edital do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 é publicado pela Fundesporte
Esportes
Edital do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 é publicado pela Fundesporte
Mano Menezes comandou o Grêmio pela segunda vez na carreira
Esportes
Peru aposta em Mano Menezes para iniciar reconstrução da seleção
Gabi Zanotti fez o gol da vitória
Esportes
Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vai à final da Copa das Campeãs
Eduardo Cruz é um destaques da arbitragem sul-mato-grossense
Esportes
Assistente de MS é selecionado para integrar quadro profissional de arbitragem da CBF
Árbitros serão profissionalizados pela CBF
Esportes
CBF anuncia programa de profissionalização de árbitros de futebol
Campeonato acontece em abril na capital
Esportes
Campo Grande será palco de Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa em abril
Equipes lutam pelo título da Copa do Brasil
Esportes
Times de MS conhecem adversários na primeira fase da Copa do Brasil
Vitor Gabriel é bicampeão brasileiro sub-8
Esportes
Top 2 do mundo, garoto de 7 anos desafia 15 enxadristas em Campo Grande
A participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas
Educação
Levando educação no trânsito às escolas, Detranzinho abre inscrições na Capital

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado