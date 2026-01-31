Campeonato sul-mato-grossense tem cinco jogos neste final de semana

A terceira rodada do Campeonato Sul-mato-grossense de futebol contará com cinco jogos neste final de semana, começando com três jogos neste sábado, dia 31, e dois durante o domingo, dia 1º.

As partidas devem acirrar a disputa por vagas na zona de classificação para próxima fase e para deixar a zona de rebaixamento.

Neste sábado, a partir das 15h30, no Estádio Douradão, Dourados AC recebe o EC Águia Negra. Às 16h, no Estádio Mário Pinto, o CR Aquidauana volta a jogar em casa e recebe o CE Naviraiense, e para fechar o dia, às 18h, no Estádio Arthur Marinho, o Corumbaense FC faz duelo contra AA Bataguassu.

Já pelo domingo, é a vez do FC Pantanal encarar o Costa Rica, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

No Estádio Saraivão, às 17h, o Ivinhema FC, ainda sem vencer, tem pela frente contra o líder Operário.

