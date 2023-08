Campo Grande 124 anos: tradicional Corrida do Facho abre inscrições

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte), está com inscrições abertas para a Corrida do Facho, uma das mais antigas e concorridas provas da categoria do Estado, tradicionalmente realizada no dia 26 de agosto, aniversário da Capital. O prazo encerra no dia 15 de agosto. Podem participar da corrida entidades militares e civis, convidadas pela organização do evento.

Participarão da corrida as 12 primeiras equipes inscritas masculinas e femininas. Podem participar atletas nascidos até o ano de 2004, separados por categorias para participantes do sexo masculino e do sexo feminino.

A prova para corredores do sexo masculino compreenderá 10 voltas, onde cada atleta por equipe percorrerá a distância aproximada de mil metros, perfazendo um total aproximado de 10 mil metros. Já na prova para competidores do sexo feminino compreenderá 5 voltas, onde cada atleta por equipe percorrerá a distância aproximada de mil metros, perfazendo um total aproximado de 5 mil metros.

A largada e chegada será na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também acontecerá a entrega de bastões. O controle do percurso da prova será feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e fiscais de pista.

Inscrições

As fichas de inscrição devem ser solicitadas à Funesp através do e-mail: [email protected] até o dia 15 de agosto (terça-feira). Para efetivar a inscrição a ficha de inscrição deve ser entregue, presencialmente, até o dia 18 de agosto, às 17 horas, na sede da Funesp, localizada na Rua Doutor Paulo Machado, 663, no Bairro Santa Fé.

Os responsáveis pelas equipes (masculinas) devem comparecer ao local de prova 30 minutos antes do início da corrida, para confirmação e conferência de documentos e adentrar a câmara de chamadas.

Os responsáveis pelas equipes femininas, devem comparecer ao local da prova 15 minutos antes do início da corrida, para confirmação e conferência de documentos, e adentrar a câmara de chamadas. A largada da prova feminina será às 6 horas, enquanto a largada da prova masculina acontecerá às 7 horas.

O Congresso Técnico será no dia 24 de agosto (quinta-feira) às 18h, na Casa da Esplanada Ferroviária, localizada na Avenida Mato Grosso esquina com Avenida Calógeras, para entrega dos números e informações finais sobre a prova.

Premiações

Serão premiadas as equipes femininas que se classificarem em 1°, 2° e 3° lugar com troféus e medalhas aos atletas e técnicos, conforme descrito abaixo: a) 1°lugar – 1 troféu e 8 medalhas de ouro; b) 2°lugar – 1 troféu e 8 medalhas de prata; c) 3°lugar – 1 troféu e 8 medalhas de bronze.

Serão premiadas as equipes masculinas que se classificarem em 1°, 2° e 3° lugar com troféus e medalhas aos atletas e técnicos, conforme descrito abaixo: a) 1°lugar – 1 troféu e 13 medalhas de ouro; b) 2°lugar – 1 troféu e 13 medalhas de prata; c) 3°lugar – 1 troféu e 13 medalhas de bronze.

Serviço

Mais informações sobre o regulamento podem ser obtidas através do endereço eletrônico Corrida do Facho 2023 | FUNESP, ou pelo telefone da FUNESP/DOE: (67) 3314-3526.

