Campo Grande abre a temporada da Marcas Brasil Racing

Campo Grande foi escolhida como a cidade para abrir a temporada de corridas da Marcas Brasil Racing. O pontapé inicial acontece nesta sexta-feira (28) com os treinos livres e as oito corridas acontecendo no sábado (29) e no domingo (30).

A programação inicial é a seguinte: duas largadas do MBR e duas do MBR2000, que serão disputadas no sábado. Já no domingo, outras duas corridas do MBR e duas do MBR2000. A transmissão será pelo canal oficial da competição no YouTube.

A programação, no horário de Brasília, prevê quatro treinos livres na sexta-feira, a partir das 8h30. No sábado, o classificatório logo cedo, a partir das 9 horas, com duas tomadas de tempos a primeira para MBR 2000 A/B e a primeira para MBR 1.6 Super / Elite.

A largada da primeira corrida acontece às 10h25 com o MBR 2000 A/B (20 min + 2 voltas) e às 11h25 a largada da primeira do MBR 1.6 Super / Elite (20 min + 2 voltas). No período da tarde, às 13h55 acontece a largada da segunda corrida do MBR 2000 A/B e às 15h25será a corrida 2 do MBR 1.6 Super/Elite.

No domingo, os carros invadem a pista às 9h25 para a terceira corrida com largada programada o MBR 2000 A/B e a terceira do MBR 1.6 Super / Elite previsto para as 10h25. Já a corrida 4 do MBR 2000 A/B será ás 12h25 e a corrida 4 e final do MBR 1.6 Super / Elite às 13h25.

Os ingressos podem ser adquiridos por aqui.

