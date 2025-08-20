Campo Grande comemora aniversário com aulão gratuito na Belmar Fidalgo

A Prefeitura de Campo Grande preparou uma programação especial para celebrar o aniversário da Capital.

Nesta quinta-feira (21), a partir das 18h, a Praça Esportiva Belmar Fidalgo será palco do “Aulão de Aniversário Movimenta Campo Grande”, evento gratuito promovido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

A iniciativa vai reunir esporte, lazer e integração em uma noite de atividades abertas a toda a população. Entre as atrações, estão aulas de ritbox, zumba e ritmos, além de modalidades na areia, como beach tennis e funcional.

Também estão previstos amistoso da Escola Pública de Futebol, roda de capoeira e sorteios de brindes, garantindo diversão para todas as idades.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, o evento reforça o papel do esporte como ferramenta de cidadania.

“Esse é um presente da Prefeitura de Campo Grande para a população. Preparamos uma programação especial que une lazer, esporte e saúde, reafirmando nosso compromisso com a qualidade de vida dos campo-grandenses”, destacou.

O Movimenta Campo Grande, atualmente, oferece 31 modalidades em 100 locais diferentes, com média de 40 mil atendimentos mensais e cerca de 10 mil alunos inscritos. São 611 oficinas gratuitas distribuídas pelas sete regiões da cidade.

Nesta edição, o Aulão terá ainda a parceria da Controladoria-Geral do Município (CGM), que apresentará o projeto “Auditoria Cívica – Conservação é responsabilidade de todos”.

A ação busca conscientizar a comunidade sobre a importância da preservação de praças e parques, estimulando o uso responsável dos espaços públicos.

