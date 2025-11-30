Menu
Esportes

Campo Grande conquista título da 1ª Copa Feminina Society da Assomasul

A equipe venceu Caarapó na final e recebe neste domingo a premiação de R$ 6 mil

30 novembro 2025 - 10h16Sarah Chaves
Foto: Edson RibeiroFoto: Edson Ribeiro  

O time de futebol feminino que representou Campo Grande conquistou o título da 1ª Copa Feminina Society da Assomasul, ao vencer a equipe de Caarapó por 4 a 0 na final disputada no sábado (29), em Nova Andradina. A goleada coroou a campanha das campo-grandenses, que mostraram talento e garra ao longo da competição.

A rodada decisiva foi marcada pelo alto nível técnico, integração entre servidoras públicas e valorização do esporte feminino. A premiação será realizada neste domingo (30), com entrega de troféus e R$ 6 mil em premiação à equipe campeã.


De acordo com o coordenador da Copa Assomasul, Getúlio Barbosa, a edição deste ano contou com uma novidade: a divisão dos municípios em duas categorias. “Fizemos a competição principal com 30 municípios e a Divisão B com 39 municípios”, destacou.

Ao todo, cerca de 1.800 pessoas estiveram envolvidas na organização e participação da Copa, incluindo atletas, dirigentes, coordenadores e comissões técnicas. “Este ano tivemos, de forma inédita, a Copa feminina, com a participação de nove equipes”, acrescentou o coordenador Santo Rosseto.


A Prefeitura Municipal de Campo Grande incentiva e reforça o compromisso com a valorização das servidoras públicas e o fortalecimento das práticas esportivas no Estado. A 1ª Copa Feminina Society é uma realização da Assomasul, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Fundesporte.

