Campo Grande é escolhido como sede do Festival Centro-Oeste de Natação

A cidade de Campo Grande foi a escolhida para receber o Festival Centro-Oeste de Natação, entre os dias 7 e 8 de novembro, competição, inclusive, que servirá como trampolim para o Campeonato Brasileiro de cada categoria.

Entre as categorias que estarão em disputa na capital sul-mato-grossense, estão: Pré-Mirim, Mirim 1, Mirim 2, Petiz 1 e Petiz 2. A competição é voltada para os atletas com até 12 anos.

O Festival acontecerá na piscina do Rádio Clube, onde os atletas participarão de provas individuais e coletivas, em diferentes estilos e distâncias. A competição contará com mais de 300 atletas, que representarão mais de 20 clubes dos estados do Centro-Oeste e estados convidados.

A organização do Festival será conjunta entre a Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

Serviço:

Festival Centro-Oeste Pré-Mirim, Mirim e Petiz de Natação

Dias: 7 e 8 de novembro (Manhã 8h30 e Tarde 16h)

Local: Rádio Clube, na rua Barão do Rio Branco, nº 1924

Entrada gratuita

