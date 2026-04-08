Campo Grande entra em circuito nacional de maratonas pelo país

Campo Grande está entre as cidades que integram o novo circuito nacional de corridas de rua lançado nesta semana. Batizado de 'Brasil Gigante', o projeto reúne oito maratonas pelo país com o objetivo de ampliar o acesso às provas de 42 quilômetros e incentivar o turismo esportivo.

A Capital sul-mato-grossense recebe uma das etapas do circuito, com a Maratona de Campo Grande marcada para o dia 5 de julho. Para conquistar a medalha especial do desafio, os atletas precisam completar todas as oito provas que fazem parte do calendário, sem prazo limite para conclusão.

A proposta é estimular corredores a percorrer diferentes regiões do país, valorizando a cultura local, a culinária e as características de cada destino. Diferente dos circuitos internacionais, o foco é oferecer uma experiência acessível dentro do Brasil.

O projeto foi idealizado por Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar, em parceria com o RunnerHub, e tem consultoria do Ticket Sports.

Além de Campo Grande, o circuito passa por outras capitais e cidades estratégicas, formando uma rota nacional de maratonas. A participação no circuito é feita por cadastro no site Brasil Gigante, mas as inscrições para cada prova continuam sendo realizadas separadamente.

Calendário do Circuito Brasil Gigante – 2026

Maratona de São Paulo — 12 de abril

Maratona Internacional do Paraná (Guaratuba) — 3 de maio

Maratona Internacional de Porto Alegre — 31 de maio

Maratona de Campo Grande — 5 de julho

Maratona Internacional de João Pessoa — 2 de agosto

Maratona Internacional de Floripa — 30 de agosto

Maratona de Salvador — 27 de setembro

Maratona de Aracaju — 1º de novembro

O circuito nasce com previsão de pelo menos cinco anos de operação e aposta na corrida como forma de conectar atletas a diferentes regiões do país.

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