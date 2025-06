Campo Grande realiza 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas em agosto

A Prefeitura de Campo Grande promoverá, no dia 17 de agosto, a 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas, iniciativa que reúne esporte, cultura e inclusão social.

Organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), o evento tem como objetivo valorizar a identidade cultural dos povos indígenas da Capital, promovendo integração e visibilidade por meio da prática esportiva.

A competição acontecerá no Parque do Sóter, com início às 7h30, e reunirá atletas indígenas em modalidades tradicionais e populares.

Estão previstas disputas de arco e flecha e lançamento de lança, ambas masculinas; corrida (masculino e feminino); cabo de guerra (masculino e feminino); futebol society (masculino) e futsal (feminino).

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, de 9 a 30 de junho de 2025, até às 16h, na Gerência de Organização de Eventos da Funesp, localizada na Rua Paulo Coelho Machado, nº 663, Bairro Santa Fé.

Os formulários estarão disponíveis no site da fundação, na seção “Jogos”, e devem ser entregues em três vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe. Inscrições manuscritas não serão aceitas.

